أسهم أوروبا ترتفع قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد 0.5%
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تجاهل المستثمرين لمخاوف تتعلق بخفض مفاجئ للإنتاج النفطي في أوبك وحلفائها وانتظارهم لبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو حتى تعطيهم مؤشرات على مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش بعد جلسة تداول فاترة في اليوم السابق إذ أدت قفزة في أسعار النفط إلى تأجيج مخاوف التضخم.
وواصلت أسهم شركات النفط والغاز تحقيق مكاسب وأضاف مؤشرها 0.3% بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم واحد منذ نوفمبر/تشرين الثاني أمس الاثنين، وفق رويترز.
وسيترقب المستثمرون خلال اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير/شباط والتي من المتوقع أن تظهر انكماشا في الأسعار في فبراير/شباط على أساس شهري.
وصعد سهم لوريال 0.5% بعد أن عقدت مجموعة مستحضرات التجميل اتفاقا مع ناتورا البرازيلية لشراء إيسوب الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار.
وارتفع سهم باير 0.6% بعد أن رفض قاض في ديلاوير دعوى من ميرك سعت لتحميل باير المسؤولية القانونية في قضية مستحضرات بودرة التلك على أساس شرائها لوحدة ميرك لرعاية العملاء في 2014.
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