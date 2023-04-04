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أزمة مصرفية

يلين: تباطؤ وتيرة تخارج الأموال من البنوك الأميركية الصغيرة.. الوضع بدأ يستقر

بفضل الإجراءات التي قام بها المنظمون الأميركيون

دبي - العربية.نت
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أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تباطؤ وتيرة تخارج الأموال من البنوك الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الوضع بدأ يستقر بفضل الإجراءات التي قام بها المنظمون الأميركيون.

وأضافت يلين أن المسؤولين الأميركيين على استعداد لاتخاذ إجراءات مماثلة مرة أخرى إذا واجهت البنوك أزمة جديدة.

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وقالت يلين إنها لا ترى مشكلة أساسية في النظام المصرفي لكن مع ذلك هناك حاجة إلى تحديد التغييرات التنظيمية والإشرافية التي يجب تنفيذها والتي قد تكون قد أظهرتها الأزمة الأخيرة.

وأثار انهيار بنك "سيليكون فالي" الأميركي والعديد من المقرضين الإقليميين الآخرين في أوائل مارس، مخاوف من انتشار العدوى، والتي عززها الإنقاذ الطارئ لبنك "كريدي سويس" من قبل منافسه السويسري "يو بي إس".

واتخذ صانعو السياسة على جانبي المحيط الأطلسي، إجراءات حاسمة وتعهدوا بمزيد من الدعم إذا لزم الأمر.

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