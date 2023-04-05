الذهب يعزز مكاسبه مدعوما بتوقعات إبطاء رفع أسعار الفائدة

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2022 اليوم الأربعاء إذ واصلت الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعارالفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2021.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2038.70 دولار.

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وقال محللون إن الذهب في وضع يسمح له بمواصلة المكاسب والبقاء فوق مستوى 2000 دولار حيث تقلل توقعات تراجع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، وهو أداة للتحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية وفقا لـ"رويترز".

وقفزت أسعار الذهب 2%، أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير/ شباط إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من عامين.

واستقر مؤشر الدولار لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى، وسجل الذهب أعلى سعر باليورو والجنيه الإسترليني في أكثر من أسبوع.

وفي أوروبا تسارع تعافي منطقة اليورو الشهر الماضي لكن الانتعاش كان متفاوتا على مستوى البلدان، وخلص استطلاع لرويترز إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعات مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

وبينما تتوقع الأسواق توقفا مؤقتا في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في مايو/ أيار، قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن البنك المركزي سيتخذ على الأرجح قرارات أخرى برفع أسعار الفائدة في المستقبل ليصل سعر الفائدة النهائي إلى أكثر من 5%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9%، إلى 24.78 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2%، إلى 1019.44 دولار والبلاديوم 0.5%، إلى 1463.81 دولار.