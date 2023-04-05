اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنك كريدي سويس (رويترز) مناسبة
شعار بنك كريدي سويس (رويترز)
أزمة مصرفية

جهة تنظيمية سويسرية تدافع عن إنقاذ كريدي سويس عبر الاستحواذ

أكد أنها "الخيار الأفضل وقلل من مخاطر انتشار الأزمة وزاد الثقة"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دافع رئيس الهيئة الرقابية السويسرية على الأسواق المالية اليوم الأربعاء عن عملية إنقاذ بنك "كريدي سويس" من خلال استحواذ مثير للجدل من المنافس الرئيسي للبنك، "يو بي إس"، واعتبره الحل الأفضل بأقل مخاطر كانت تتمثل في انتشار أزمة أوسع نطاقا، وإلحاق ضرر شديد بمكانة سويسرا كمركز مالي.

وقال أوربان أنغرن، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الاندماج كان "الخيار الأفضل، وقلل من مخاطر انتشار الأزمة، وزاد الثقة".

مادة اعلانية

وأضاف أن خيارين آخرين – وهما استحواذ الحكومة السويسرية على البنك أو السماح بتعرضه لإجراءات الإفلاس - لهما عيوب خطيرة، وفق أسوشيتد برس.

"المركزي" النيوزيلندي يرفع الفائدة 0.5% لكبح التضخم رغم مخاطر الركود اقتصاد اقتصاد "المركزي" النيوزيلندي يرفع الفائدة 0.5% لكبح التضخم رغم مخاطر الركود

ونظمت الحكومة السويسرية على عجل عملية استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس" مقابل 3.25 مليارات دولار في 19 مارس/ آذار الماضي بعد هبوط أسهم البنك وسحب المودعين أموالهم بسرعة.

كانت السلطات تخشى من أن تتسبب أزمة البنك في تفاقم اضطرابات الأسواق المالية العالمية بعد انهيار بنكين أميركيين.

لم يتمكن مساهمو "كريدي سويس" من التصويت على الصفقة بعد أن أصدرت الحكومة قانونا طارئا لتجاوز هذه الخطوة.

كان مساهمون قد انتقدوا الأوضاع ببنك "كريدي سويس" فيما قد يكون الاجتماع العام السنوي الأخير للبنك يوم الثلاثاء.

ويلتقي "يو بي إس" المساهمين في اجتماعه السنوي اليوم الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أطفال أيتام ينشرون البهجة في شوارع بيروت رغم الأزمة الاقتصادية أطفال أيتام ينشرون البهجة في شوارع بيروت رغم الأزمة الاقتصادية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط