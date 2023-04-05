معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض مع استمرار المخاوف الاقتصادية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأربعاء، تماشيا مع خطى الأسهم العالمية وسط الحذر الناجم عن مؤشرات على تزايد ضعف التوقعات الاقتصادية.

وهبط مؤشر إم.إس.سي.آي لآسيا والهادي مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع تقريبا الذي سجله أمس الثلاثاء، واتسمت التعاملات الآسيوية بالمحدودية بسبب عطلات في هونغ كونغ والصين، وفق وكالة "رويترز".

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وكالة فيتش ترفع تصنيف السعودية إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

وأدت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة هذا الأسبوع إلى تفاقم مخاوف الركود، لتفقد سوق الأسهم مكاسب سجلتها في الآونة الأخيرة.

وهبط مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.3%، متأثرا بانخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 5.2%، وتراجع سهم شركة المراكز العربية 4.3%.

وفي الجلستين السابقتين، سجل مؤشر سوق السعودية طفرة في المكاسب بعد إعلان مفاجئ من "أوبك+" عن تخفيضات إضافية في إنتاج النفط.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.7%، متأثرا بانخفاض 0.8%، في سهم شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا). وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 1%.

كما انخفض المؤشر القطري 0.4%، منهيا مكاسب استمرت لجلستين.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1%.

وأفاد بيان للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بأن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار في مارس/آذار بالمقارنة مع 34.352 مليار دولار في فبراير/شباط.