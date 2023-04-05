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سوق السعودية

اعتماد زيادة رأسمال "وطني للحديد والصلب" عبر أسهم مجانية

سيتم رفع رأس المال إلى 181.65 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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​وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "وطني للحديد والصلب" زيادة رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تقرر زيادة رأس المال من 121.1 مليون ريال إلى 181.65 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 60.55 مليون ريال من بند "أرباح مبقاة".

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وأوضحت أن عدد الأسهم سيرتفع من 12.11 مليون سهم إلى 18.16 مليون سهم، بزيادة قدرها 6.05 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه يجب أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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