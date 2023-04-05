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استخدام الحاسوب (آيستوك)
استخدام الحاسوب (آيستوك)
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "الحاسوب للتجارة" لـ28 مليون ريال عبر أسهم منحة

عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم مجاني لكل 1 سهم

دبي - العربية.نت
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​وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "الحاسوب للتجارة" لزيادة رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم مجاني لكل 1 سهم.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر زيادة رأس المال من 14 مليون ريال إلى 28 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 1 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 14 مليون ريال من بند "أرباح مبقاة".

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وأوضحت أن عدد الأسهم سيرتفع من 1.4 مليون سهم إلى 2.8 مليون سهم، بزيادة قدرها 1.4 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه يجب أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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