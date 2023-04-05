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سوق السعودية

"السوق السعودية" تقر زيادة رأسمال "إدارات للاتصالات" عن طريق منح أسهم مجانية

ستتم زيادة رأس المال إلى 12.6 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات" زيادة رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم مجاني لكل 1 سهم.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تقرر زيادة رأس المال من 6.3 مليون ريال إلى 12.6 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 1 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 6.3 مليون ريال من بند "أرباح مبقاة".

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وأوضحت أن عدد الأسهم سيرتفع من 630 ألف سهم إلى 1.26 مليون سهم، بزيادة قدرها 630 ألف سهم.

وأشارت إلى أنه يجب أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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