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أزمة مصرفية

"صندوق النقد" محذراً: المخاطر المالية المتعلقة بالبنوك قد تتفاقم في الأشهر المقبلة

مطلوب تشديد الرقابة والتنظيم والإشراف على كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق التحوط

دبي - العربية.نت
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حذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر المالية المتعلقة بالبنوك قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.

وحث صندوق صانعي السياسات على إدارة أفضل للمخاطر، خصوصا من المؤسسات المالية غير المصرفية التي يمكن أن تنتقل إلى الأسواق الناشئة.

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ودعا الصندوق الدول إلى تشديد الرقابة والتنظيم والإشراف على كيانات، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق التحوط.

وأشار إلى أهمية قيام المؤسسات المالية غير المصرفية بالكشف عن البيانات ومتطلبات الحوكمة في الوقت المناسب.

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