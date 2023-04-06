أسواق الخليج تغلق على هبوط وسط مخاوف من ركود عالمي.. و"تاسي" يتراجع 0.1%

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس مع تزايد المؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل.

وتباطأ قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس/آذار.

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وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتتبع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أي تغيير للسياسة النقدية مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم، وفق رويترز.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" 0.1% ليواصل الخسائر التي بدأها في الجلسة السابقة متأثرا بتراجع 1.3% في سهم رتال للتطوير العمراني.

وقال فادي رياض، كبير محللي السوق في كابكس دوت كوم إن سوق الأسهم السعودية شهدت مزيدا من تصحيحات الأسعار مع تحرك المتعاملين لتأمين المكاسب في الأجواء الحالية غير المستقرة.

وأضاف أن المعنويات العالمية أثرت على الأسهم المحلية بعد أن غيرت بيانات اقتصادية أميركية التوقعات.

ومع ذلك، سجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثالث بــ 3%. وفي وقت سابق من الأسبوع، سجل المؤشر مكاسب حادة بعد إعلان تحالف "أوبك+" المفاجئ المزيد من خفض إنتاج النفط.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.4% مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.4%.

فيما قفز سهم شركة الأنصاري للوساطة المالية ومقرها الإمارات 16.5% فوق سعر الإدراج في أول تداول له في السوق.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.3%، بينما تراجع المؤشر القطري 0.2%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.8% وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة الحمراء.

وقال رياض إن السوق المصرية تتعرض لضغوط متصاعدة مع تزايد إحجام المستثمرين عن المخاطرة محليا وعالميا.