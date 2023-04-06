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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أسهم التعدين

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بينما تتجه إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة، إذ ساعدت أسهم التعدين والنفط والغاز في التغلب على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي الناتجة عن بيانات ضعيفة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3%. وقاد مؤشر الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.1%، في حين خسرت أسهم الاتصالات 0.7%.

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وأغلقت وول ستريت على انخفاض أمس الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا من العاملين أقل بكثير من المتوقع في مارس/آذار، وفق رويترز.

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وارتفع الناتج الصناعي الألماني 2.0% عن الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على المتوقع في فبراير/شباط، والفضل يرجع جزئيا لصناعة السيارات.

ويترقب المستثمرون تقرير وظائف رئيسيا في الولايات المتحدة يصدر غدا الجمعة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة العالمية.

وصعد سهم كريدي سويس 0.6% بعدما أصدرت سويسرا تعليمات للبنك بإلغاء أو تقليل جميع مدفوعات المكافآت المستحقة للمستويات الثلاثة العليا من الإدارة.

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