الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في عام مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب ،اليوم الخميس، من أعلى مستوياتها في عام إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس/ آذار 2022 أمس الأربعاء، كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 %، إلى 2029.80 دولار.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.2 %، مما رفع ثمن السبائك للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي "ما يحدث في السوق بسبب بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حادا جدا"وفقا لرويترز.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت عناصر رئيسية في دعم أسعار الذهب وأشار أيضا إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة الجمعة العظيمة.

وصعد الذهب حوالي 2.4 %، هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+ وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة على مدار الأسبوع، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي أكثر من المتوقع في مارس/آذار،وكشفت بيانات منفصلة أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات.

وينتظر المستثمرون بيانات تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر مارس/ آذار المقرر إعلانه غدا الجمعة.

وخسرت الفضة 0.7 %، لتبلغ24.81 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5 %، إلى 1001.67 دولار ونزل البلاديوم 0.2 %، إلى 1426.95 دولار.