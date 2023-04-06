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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو - أرشيفية
بورصة طوكيو

المؤشر نيكاي الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين

هبوط أسهم شركات التصدير بسبب ارتفاع الين

دبي - العربية.نت
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أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس، مدفوعا بعمليات بيع لأسهم المصدرين بعد ارتفاع الين الليلة الماضية، في حين تبعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل تراجع المؤشر ناسداك .

وهبط المؤشر نيكاي 1.22 %، ليغلق عند 27472.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 24 مارس/ آذار، وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 % ،مسجلا 1961.28 نقطة.

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وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر ناسداك الجلسة على انخفاض حاد الليلة الماضية بعد موجة متنامية من البيانات الاقتصادية الضعيفة فاقمت المخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة سريعا لدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود وفقا لـ"رويترز".

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واستقر الدولار الليلة الماضية بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين بعد أن دعمت البيانات الضعيفة وجهة النظر التي ترى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر بكثير، مما أدى إلى صعود الين.

ويعتبر الين القوي ضربة لأسهم شركات التصدير لأنه يضغط على قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير خبراء السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "ارتفع الين خلال الليل، مما دفع المستثمرين إلى بيع أسهم شركات التصدير، واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر ضعف ناسداك .

ونزل سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 4.53 %، وانخفض سهم مازدا موتور 4.96 % ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، وتراجع سهم سوني جروب لصناعة معدات الألعاب والمعدات الصوتية 2.16 %.

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