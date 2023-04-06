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صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
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سوق السعودية

تغطية الطرح النقدي لزيادة أصول "ملكية الخليج ريت" بالحد الأعلى

عدد المشتركين في زيادة إجمالي أصول الصندوق يتجاوز 70 ألف مشترك

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن نتائج عملية الطرح الإضافي لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن فترة الطرح انتهت يوم الأربعاء بتاريخ 29 مارس 2023، وبلغ إجمالي قيمة الاشتراكات النقدية والعينية المجمعة نحو 280.53 مليون ريال، منها طلبات اشتراكات نقدية بنحو 245.53 مليون ريال، تمثل نسبة تغطية 309.66% إلى إجمالي الطرح النقدي بالحد الأدنى ونسبة 114.50% إلى إجمالي الطرح النقدي بالحد الأعلى، وبناء على ذلك فإنه قد تم تغطية الطرح النقدي بحده الأعلى.

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وشهدت شريحة المكتتبين مشاركة مستثمرين أفراد ومستثمرين ذوي طابع مؤسسي حيث بلغ عدد المشتركين 70,406 مشترك، فيما بلغ عدد الطلبات 33,241 طلب.

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وسيتم تخصيص الوحدات المطروحة للمشتركين في مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ إغلاق فترة الطرح الإضافي، وفقاً لآلية التخصيص المذكورة في الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق.

كما سيتم إدراج الوحدات الجديدة وتداولها بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

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