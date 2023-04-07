الاقتصاد الأميركي يضيف 236 ألف وظيفة في مارس.. متماشية مع التوقعات

أضاف الاقتصاد الأميركي 236 ألف وظيفة في مارس بما يتماشى مع التوقعات.

كانت تترقب الأسواق اليوم الجمعة، صدور بيانات الوظائف خارج القطاع الزراعي الصادر عن وزارة العمل الأميركية لشهر مارس.

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وكانت التوقعات بأن تكون هناك زيادة بـ 239 ألف وظيفة، لتكون أقل زيادة في الوظائف منذ ديسمبر 2020.

وقد أضاف الاقتصاد 311 ألف وظيفة في فبراير.

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وكانت التوقعات بأن يظهر التقرير بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 3.6%، إلى جانب مكاسب طفيفة للأجور.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير معهد الأبحاث "ADP" أظهر أن الشركات الأميركية أضافت وظائف أقل في مارس مما كان متوقعا، بينما تباطأ نمو الأجور.

وكشف التقرير ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي بـ 145 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بـ 261 ألفًا في فبراير.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال أحمد نجم رئيس قسم الأبحاث في XS.com، إن الأسواق لا تسعر رفع الفائدة بشكل كبير.

وأضاف أن تراجع التضخم لم يكن بالوتيرة التي يتوقعها الفيدرالي، لافتا إلى أن معدل الأجور ترسخ فكرة التضخم.