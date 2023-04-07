"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" يغلقان على ارتفاع مع ترقب بيانات الوظائف

أُغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع الخميس بدعم من صعود أسهم ألفابت، مع تطلع المستثمرين القلقين إزاء تباطؤ الاقتصاد إلى بيانات الوظائف القادمة.

قادت ألفابت ومايكروسوفت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن "غوغل" التابعة لـ "ألفابت" تخطط لإضافة ميزات ذكاء صناعي إلى محرك البحث الخاص بها.

مادة اعلانية

وإضافة إلى البيانات الأخيرة التي تشير إلى ضعف سوق العمل، تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 228 ألفا معدلة على أسس موسمية للأسبوع المنتهي في الأول من أبريل/نيسان، مقابل توقعات 200 ألف طلب، بحسب "رويترز".

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 14.42 نقطة أو 0.36%، ليغلق عند 4104.80 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 91.10 نقطة أو 0.76%، إلى 12087.96. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 3.46 نقطة أو 0.01%، إلى 33486.18.