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سوق السعودية

مجلس إدارة "أنعام القابضة" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 0.5 ريال

ليصبح عدد أسهم الشركة 630 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد أسهم الشركة سيصبح 630 مليون سهم بدلا من 31.5 مليون سهم.

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وأكدت الشركة على التزامها باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

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