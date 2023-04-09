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سوق السعودية

"السعودي الفرنسي" يعتزم شراء مليوني سهم من أسهمه

أكد أن عملية الشراء سيتم تمويلها من موارد البنك الذاتية

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي الفرنسي عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهمه، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المقرر شراؤها 2 مليون سهم، ويتم تمويلها من موارد البنك الذاتية.

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وأضاف أنه سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك شروط الملاءة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

"السعودي الفرنسي" يعتزم شراء مليوني سهم من أسهمه أسواق المال سوق السعودية "السعودي الفرنسي" يعتزم شراء مليوني سهم من أسهمه

وأشار إلى أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

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