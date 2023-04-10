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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو - أرشيفية
بورصة طوكيو

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بدعم من توقعات اقتصادية عالمية

مؤشر أسهم قطاع الشحن يتصدر المؤشرات الفرعية الرابحة بارتفاع 2.86%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الاثنين، مع انخفاض الين على نحو طفيف، بدعم من آمال بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في مواجهة ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة، لكن تحركات الأسهم كانت محدودة قبيل أول مؤتمر صحافي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وصعد المؤشر نيكاي0.42% ليغلق عند 27633.66 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 % إلى 1976.53 نقطة.

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واجتاحت الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية تقلبات عنيفة بشأن توقعات أسعار الفائدة التي يمكن أن تشكل أساس تقييمات الأسهم وتوقعات النمو، لكن التوقعات استقرت بشأن رهانات بأن ثمة ذروة وشيكة لأسعار الفائدة الأميركية، بينما عزز استقرار بيانات الوظائف الأميركية في الأسبوع الماضي آمالا بأن الضرر الاقتصادي قد لا يكون شديد السوء وفقا لـ "رويترز".

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وكان سهم أورينتال لاند المشغلة لمتنزهات ديزني ضمن الأسهم الرابحة إذ صعد 2.67% عند الإغلاق عند أعلى مستوى خلال عام مع ترحيب المستثمرين بانحسار جائحة كوفيد-19. كما صعد سهم نينتيندو لألعاب الفيديو 4%،ويعزز انخفاض الين أرباح أسهم شركات التصدير.

وارتفع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.21%، بينما زاد مؤشر أسهم القطاع المصرفي 0.62%، وكلاهما شديد التأثر بأسعار الفائدة.

وصعد مؤشر أسهم قطاع الشحن 2.86% وكان في صدارة المؤشرات الفرعية الرابحة في بورصة طوكيو، وقفز سهم نيبون يوسن 3.54% وسجل أعلى زيادة على المؤشر نيكاي.

ويعقد أويدا، محافظ بنك اليابان، أول مؤتمر صحافي له منذ توليه هذا المنصب في وقت لاحق اليوم الاثنين إذ يتلمس المستثمرون مؤشرات بشأن ما إن كان يعتزم التحول عن السياسة النقدية شديدة التيسير.

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