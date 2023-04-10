اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد الصين

البنوك الأصغر حجما في الصين تخفض الفائدة على الودائع لأجل بنحو 45 نقطة أساس

المقرضون الصغار سيدفعون بعد التعديل نحو 1.9% سنويا للودائع لمدة عام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خفضت بعض البنوك الأصغر حجما في الصين أسعار الفائدة على الودائع لأجل بنحو 45 نقطة أساس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب تحرك مماثل من قبل البنوك الأكبر حجما العام الماضي.

يأتي ذلك بعد العديد من التخفيضات في أسعار الإقراض من قبل البنك المركزي في الصين التي بدأت تضغط على هوامشها.

مادة اعلانية

وسيدفع المقرضون الصغار بعد التعديل نحو 1.9% سنويا للودائع لمدة عام، بانخفاض عن 2.25% سابقا.

جهاز الاستثمار العماني يطرح 36 فرصة استثمارية بـ 1.5 مليار ريال اقتصاد اقتصاد عمان جهاز الاستثمار العماني يطرح 36 فرصة استثمارية بـ 1.5 مليار ريال

وكان بنك الصين الشعبي قد خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بشكل غير متوقع في أواخر الشهر الماضي في خطوة ستمنح المقرضين المزيد من السيولة لصرف القروض وخفض تكاليف التمويل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟ أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط