أسعار الذهب تهبط دون ألفي دولار تحط ضغط بيانات الوظائف الأميركية

تراجعت أسعار الذهب 1% لما دون الألفي دولار، اليوم الاثنين، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأميركية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى في مايو/أيار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9% إلى 2007.80 دولار.

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وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار تتراجع بسبب "جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وما أعقبه من تقرير يوم الجمعة، الذي أظهر نموا قويا في الوظائف في الولايات المتحدة إلى جانب استقرار الدولار" وفقا لرويترز.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 %، الأمر الذي يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 236 ألف وظيفة في مارس/ آذار، مقابل توقعات عند 239 ألفا، كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5% مقابل 3.6% في الشهر السابق.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.75 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.7% إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1464.79 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أسواق أستراليا وهونغ كونغ والأسواق الأوروبية مغلقة اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة.