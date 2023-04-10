اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
شعار مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
سوق السعودية

مجلس إدارة "الحكير للسياحة" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم

ليصبح عدد أسهم الشركة 315 مليون سهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية "الحكير للسياحة"، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد أسهم الشركة سيصبح 315 مليون سهم بدلا من 31.5 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد مناورات بالذخيرة الحية.. الصين تتعهد بمنع استقلال تايوان بعد مناورات بالذخيرة الحية.. الصين تتعهد بمنع استقلال تايوان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط