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وول ستريت تغلق على ارتفاع
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وول ستريت

وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

داو جونز الصناعي يرتفع إلى 33586.75 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي قد تحدد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.23 نقطة عند الفتح إلى 33586.75 نقطة.

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وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على ارتفاع 1.18 نقطة أي 0.03% عند 4110.29 نقطة، وفق رويترز.

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وتراجع المؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 4.11 نقطة أي 0.03% إلى 12080.24 نقطة.

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