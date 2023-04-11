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اقتصاد عمان

البنك الأهلي العماني يتلقى عرض اندماج من "بنك ظفار"

عملية الدمج سينتج عنها بنكا تتجاوز قيمة أصوله 19 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال البنك الأهلي العماني، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى عرضا غير ملزما من بنك ظفار، ثاني أكبر بنوك السلطنة، بشأن اندماج محتمل.

وذكر البنك الأهلي العماني، الذي يملك البنك الأهلي البحريني حصة فيه، في إفصاح للبورصة إن مجلس إدارته سيدرس العرض المقدم وسيعلن عن أي تطورات جوهرية تستجد في هذا الشأن.

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وإذا اكتملت عملية الدمج سينتج عنها بنكا تتجاوز قيمة أصوله 19 مليار دولار وفقا لـ "رويترز".

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وكشفت بيانات مالية أن بنك ظفار يملك أصولا قيمتها 11.2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة أصول البنك الأهلي العماني نحو 7.9 مليار دولار.

وفي العام الماضي دخل بنك إتش.إس.بي.سي عُمان ومنافسه المحلي صحار الدولي في اتفاقية اندماج ملزمة حصلت على موافقة البنك المركزي في فبراير/ شباط، ومن المتوقع استكمال الدمج في النصف الثاني من هذا العام.

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