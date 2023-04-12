أسهم اليابان تواصل المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الأربعاء، مدعوما بالمؤشرات الخاصة بإنفاق المستهلكين في المتاجر والتفاؤل حيال إبداء الملياردير وارن بافيت تطلعه إلى زيادة الاستثمارات في البلاد.

وسجل نيكاي أعلى مستوى له في أسبوع خلال التعاملات الصباحية، وأغلق مرتفعا 0.6% عند 28082 نقطة وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8%.

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وارتفع سهم شركة إدارة المتاجر "جيه فرنت ريتيلنج" 1.3% بعد الإعلان عن زيادة صافي أرباح العام المنتهي في فبراير/ شباط لثلاثة أمثالها بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء، مع توقع بمزيد من النمو وارتفع سهم أيون المالكة لعدة متاجر1%، وفقا لـ"رويترز".

وقال بافيت (92 عاما) لصحيفة نيكاي في مقابلة، أمس الثلاثاء، إنه فخور باستثماراته في أكبر المؤسسات التجارية باليابان.

وأضاف المستثمر الشهير أن "هناك دائما عددا قليلا"من الاستثمارات اليابانية الأخرى التي يفكر فيها، وتحوز "بيركشاير هاثاواي" التي يملكها حصصا تبلغ 7.4% في المؤسسات التجارية "إيتوشوكورب" و"ماروبيني كورب" و"ميتسوبيشي كورب" و"ميتسوي آند كو" و"سوميتوموكورب"، والتي ارتفعت أسهمها جميعها بنحو 2% أو أكثر اليوم.