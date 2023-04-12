ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار ووسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 %،إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب0.1 %،إلى 2020.10 دولار.

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وانخفض مؤشر الدولار 0.1 %، ما يجعل الذهب أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفقا لـ"رويترز".

وتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة التي من المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش لاستنتاج مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أمس الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أن على البنك الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة فوق 5%، والإبقاء عليها عند ذلك المستوى لتخليص الاقتصاد من التضخم.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتُظهر خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 68.9% أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويعتبر الذهب ملاذا للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

واستقرت الفضة دون تغير عند 25.06 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3%، إلى 997.49 دولار وارتفع البلاديوم 0.7%، إلى 1456.08دولار.