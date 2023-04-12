"أور كابيتال" و"الأهلي فاروس" يعلنان إتمام إصدار سندات توريق بـ790 مليون جنيه

أعلنت شركة أور كابيتال الشركة الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في السوق المصرية أنها قامت بدور مستشار الطرح بإصدار سندات إسمية بقيمة 790 مليون جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات.



يأتي الإصدار بضمان محفظة الحقوق المالية الآجلة لعقود تأجير تمويلي المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.112 مليار جنيه مصري.

قام بضمان تغطية الاصدار كل من شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، كما قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب و بدور أمين الحفظ، وقام مكتب علي الدين وشاحي ( آيه ال سي) وشركاهما للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح ومؤسسة حازم حسن مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

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وقال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس إن الإصدار يأتي في ضوء العلاقة الوطيدة مع شركة أور كابيتال.

وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر، المصرف المتحد, المؤسسه العربيه المصرفيه و التجاري وفا بنك من خلال إحدي صناديقها بالاكتتاب في الإصدار و الذي يأتي على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 372 مليون جنيه مصري ومدتها 24 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 230 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 188 مليون جنيه مصري ومدتها 52 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.