وول ستريت
توقعات بتراجع مؤشر "إس آند بي 500" 10% في النصف الثاني من 2023
"البنك": تصحيح محتمل للمؤشر بسبب الصورة الاقتصادية المتدهورة
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توقع بنك "ويلز فارغو" تراجع مؤشر "S&P 500" بنسبة 10% ليبلغ 3700 نقطة في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، ليصبح قريبا من أدنى مستوياته في نوفمبر.
وأشار البنك إلى أن التصحيح المحتمل للمؤشر يعود للصورة الاقتصادية المتدهورة وسط السياسة النقدية المشددة من قِبل "الفيدرالي"، واعتماد المستهلك بشكل متزايد على الائتمان للحفاظ على مستويات الإنفاق.
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وحافظ "ويلز فارغو" على توقعاته بشأن المستوى المستهدف لـ "S&P 500" بنهاية العام عند 4200 نقطة، أي بارتفاع قدره 2% عن إغلاق يوم الاثنين الماضي.
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