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الدولار (iStock)
الدولار (iStock)
الدولار

الدولار يتراجع مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

مؤشر الدولار يحوم حول أدنى مستوى في أسبوع

سنغافورة - رويترز
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تراجع الدولار اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الأميركي بوتيرة أبطأ من المتوقع وأدت إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وتوقعات أن ينتهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من التشديد النقدي بعد رفع آخر للفائدة الشهر المقبل.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.03 % إلى 101.44، ويحوم حول أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.40 بعد انخفاضه 0.6 % الليلة الماضية.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 %،في فبراير/شباط، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 % في مارس/آذار.

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وصعد اليورو 0.05 %، إلى 1.0994 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.1005 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الين الياباني 0.04 %، إلى 133.20 للدولار، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2486 دولار، مرتفعا 0.04 % خلال الجلسة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.01 % إلى 0.669 دولار أميركي ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 % إلى 0.621 دولار أميركي.

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