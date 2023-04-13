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ارتفاع أسعار الذهب بعد خطة لـ 4 دول كبرى بحظر استيراد الذهب الروسي
سبائك ذهب - أرشيفية
سعر الذهب

ارتفاع الذهب مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

مخاوف الركود تعزز الصعود

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.

وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%،إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة)،وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3%،إلى 2030.70 دولار.
وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 1%، أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1%، الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 %، بعد صعوده 0.4%، في فبراير/ شباط وفقا لـ"رويترز".

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وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "توقعات أن دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي ربما تقترب من نهايتها راسخة بفعل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية الأخيرة، بينما يدعم انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار أسعار الذهب".

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

وأضاف يب أن مخاوف الركود "تسمح لأسعار الذهب بالاعتماد على وضعها كملاذ آمن".

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3%، إلى 1464.16 دولار.

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