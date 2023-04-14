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الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بآمال توقف رفع الفائدة الأميركية

مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قريبا رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس/آذار.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات خلال الليل تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس/آذار.

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وقاد مؤشر أسهم قطاع العقارات المكاسب مرتفعا 0.7%، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين 0.6%.

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واحتفظ المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بأعلى مستوياته في 22 عاما الذي سجله يوم الأربعاء وصعد 0.3%، وفق "رويترز".

وصعد سهم مجموعة إيرميس 0.9%، مدعوما بزيادة المبيعات 23%، في الربع الأول متجاوزة توقعات السوق.

وقفز سهم توم توم 11.8 بعد أن أعلنت شركة تطبيقات الملاحة والخرائط الرقمية الهولندية عن إيرادات أفضل من المتوقع للربع الأول.

وسيراقب المستثمرون عن كثب نتائج الشركات الأميركية التي سيبدأ الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم مع التركيز على البنوك الكبرى بما في ذلك جي.بي مورغان وويلز فارغو وسيتي غروب، إذ خيمت الأزمة المصرفية الإقليمية في الشهر الماضي والاقتصاد المتباطئ على القطاع المصرفي.

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