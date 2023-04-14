رغم أزمات الصرف.. 39 مليار جنيه أرباح بورصة مصر في أسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاعات كبيرة بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، على الرغم من الأزمات التي تواجهها سوق الصرف مع استمرار مكاسب الدولار مقابل الجنيه المصري.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.62% لتربح الأسهم المدرجة نحو 39 مليار جنيه بعدما قفز من مستوى 1075 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 1114 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وخلال تعاملات جلسة الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، بلغ حجم التداولات نحو 1.8 مليار جنيه.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.75% رابحاً نحو 962 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 16709 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 17671 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع الحالي.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.04% مضيفاً نحو 88 نقطة بعدما صعد من مستوى 2891 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2979 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.8% رابحاً نحو 760 نقطة بعدما قفز من مستوى 19923 نقطة إلى نحو 20683 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.28% مضيفاً نحو 434 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 6906 نقاط إلى نحو 7340 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% رابحاً نحو 24 نقطة بعدما صعد من مستوى 2945 نقطة إلى نحو 2969 نقطة. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% مضيفاً نحو 65 نقطة بعدما صعد من مستوى 4420 نقطة إلى نحو 4485 نقطة.

ومن المقرر أن يتم تعطيل العمل بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تزامناً مع إجازات عيد الفطر وشم النسيم. وقرر البنك المركزى المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

وأوضح البنك أن العطلة بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.