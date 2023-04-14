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وول ستريت

"وول ستريت" ترتفع مع تعزز آمال تهدئة رفع الفائدة بفعل بيانات التضخم

مؤشر ناسداك سجل أكبر قفزة بالنسبة المئوية في يوم واحد في قرابة من شهر

نيويورك - رويترز
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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع كبير الخميس، إذ أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ التضخم وارتخاء في سوق العمل، وهو ما دفع إلى تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، إذ جاءت الدفعة الأكبر من أسهم الشركات الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة ودفعت المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه إلى أكبر تسجيل قفزة بالنسبة المئوية في يوم واحد في قرابة من شهر.

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وبحسب البيانات، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 53.96 نقطة بما يعادل 1.33%،إلى 4145.91 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 236.94 نقطة أو 1.99%، إلى 12166.27 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 382.54 نقطة أو 1.14%، إلى 34029.04 نقطة.

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