اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسهم الأوروبية
داخل إحدى البورصات الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية القيادية تسجل أعلى مستوى في 22 عاماً

"ستوكس 600" الأوروبي يسجل أطول مكاسب أسبوعية منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أكثر من عام في تعاملات الجمعة وحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعومة بنتائج إيجابية من بنوك أميركية كبيرة ووسط آمال في إنهاء دورة رفع الفائدة بالولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6% بعدما سجل أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022 في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر 1.7% خلال الأسبوع مسجلا أطول سلسلة مكاسب له في العام الجاري حتى الآن.

مادة اعلانية

وزاد أيضا مؤشر الأسهم القيادية ستوكس 50 بنسبة 0.6% مسجلا أعلى مستوى له في 22 عاما، وفق "رويترز".

"غازبروم" الروسية تعتزم شحن 41.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا طاقة نفط وغاز "غازبروم" الروسية تعتزم شحن 41.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وكان القطاع المصرفي أكبر الرابحين على المؤشر "ستوكس 600" إذ قفز المؤشر الفرعي للقطاع 3% مسجلا أعلى مستوى في شهر بعد أرباح قوية في الربع الأول لبنوك كبيرة في الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر القطاع العقاري 1.8%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صفقة سرية بين الأكراد والمعارضة التركية قد تزيح أردوغان صفقة سرية بين الأكراد والمعارضة التركية قد تزيح أردوغان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط