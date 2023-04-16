سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الأحد في صعود للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من صعود أسعار النفط يوم الجمعة لكن المؤشر القطري واصل خسائره للجلسة الثانية.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، وسجلت الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين.

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وزاد المؤشر السعودي 0.6% مدعوما بارتفاع 1.2% في سهم مصرف الراجحي بينما صعد سهم أرامكو 0.8%، وفق "رويترز".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس عن بيان صدر بعد إغلاق السوق أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق أربع مناطق اقتصادية جديدة بالمملكة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وأضاف البيان أن الحوافز المقدمة للشركات في المناطق الجديدة تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.4% مواصلا الخسائر للجلسة الثانية مع نزول سهم صناعات قطر 1.5%.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور يوم الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1% في 2023، من 5.3% في العام السابق.

والسوق المصرية مغلقة اليوم في عطلة رسمية.