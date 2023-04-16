اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة بدجت السعودية مناسبة
شعار شركة بدجت السعودية
سوق السعودية

"بدجت السعودية" تعلن موعد صرف أرباح النصف الثاني من 2022

بواقع 1.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2022م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106.75 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التوزيع ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023م لحسابات المساهمين البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 13 أبريل 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟ الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط