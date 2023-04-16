"بدجت السعودية" تعلن موعد صرف أرباح النصف الثاني من 2022

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2022م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106.75 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التوزيع ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023م لحسابات المساهمين البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 13 أبريل 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.