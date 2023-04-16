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سوق السعودية

278.8 مليار دولار القيمة السوقية للأسهم السعودية بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة

86 شركة سعودية ضمن مؤشر "فوتسي"

دبي - العربية.نت
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وصلت القيمة السوقية للأسهم السعودية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة إلى 278.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بينما قيمتها في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بلغت 259.2 مليار بنهاية 2022، وفقا لتحليل صحيفة "الاقتصادية".

وقامت "فوتسي" برفع عدد الشركات السعودية المختارة للاستثمار الأجنبي في مؤشر الأسواق الناشئة من 84 شركة في العام الماضي إلى 86 شركة حاليا.

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هذا بالرغم من تراجع القيمة السوقية للشركات السعودية المختارة في المؤشر بنحو 13%، على أساس سنوي. وشملت التراجعات جميع الأسواق الناشئة بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

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والشركات السعودية المستفيدة من التدفقات الأجنبية مع مؤشر فوتسي تشكل نحو 39 %، من إجمالي أسهم الشركات السعودية -البالغ 222 سهما- المدرجة في السوق المحلية.

والسعودية في المرتبة الخامسة كأعلى دولة من حيث الوزن في مؤشر "أسهم الأسواق الناشئة" لـ"فوتسي" بنهاية فبراير 2023 بعد بلوغ وزنها في المؤشر 4.19%.

في الإطار ذاته، ارتفع وزن الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمقدار 23 %، على أساس سنوي، بعدما أنهت العام الماضي عند وزن 4.10%، مقارنة بـ3.33%، في 2021.

واضطرت المحافظ العالمية إلى زيادة استثماراتها في الأسهم السعودية بعد وصول القيمية السوقية للشركات السعودية المختارة في مؤشر MSCI إلى 259.2 مليار دولار. يذكر أن مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة يعد من أحد أكثر مؤشرات قياس أداء أسهم الأسواق الناشئة متابعة في العالم.

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