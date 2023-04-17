الذهب يحوم فوق 2000 دولار وسط ترقب لسياسة الفيدرالي الأميركي
ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% عند 2021.10 دولار للأونصة
استمر الذهب في التماسك فوق مستوى 2000 دولار المهم اليوم الاثنين غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2007.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% عند 2021.10 دولار للأونصة.
كان الذهب قد انخفض 2% يوم الجمعة مع صعود الدولار، وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليحد من مكاسب الذهب. ويجعل ارتفاع العملة الأميركية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.42 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين 0.2% إلى 1046.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1498.04 دولار.
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