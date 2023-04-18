بدء إجازة عيد الفطر في سوق الأسهم والبنوك السعودية.. اليوم

بدأت "تداول السعودية" والبنوك في المملكة إجازة عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، وكانت "تداول" قد أعلنت بدء الإجازة بنهاية يوم الاثنين 17 أبريل 2023، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وبالمثل أعلن البنك المركزي السعودي، عن بدء البنوك إجازة عيد الفطر، بنهاية عمل يوم الاثنين 17 أبريل 2023م، واستئناف العمل يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023م.

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وتابع: "تفتح البنوك عددا من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة للعمل في فترات معينة خلال عطلة الأعياد".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد أعلنت عن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وقالت الوزارة في تغريدة، إن الإجازة تبدأ اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 رمضان الموافق 20 أبريل 2023 ولمدة 4 أيام.