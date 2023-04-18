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سوق أبوظبي (رويترز)
سوق أبوظبي (رويترز)
أسواق الخليج

تراجع معظم أسواق الخليج قبل عطلة عيد الفطر

المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسواق الأسهم في الخليج اليوم الثلاثاء وسط تداولات ضعيفة قبل عطلة عيد الفطر المنتظر هذا الأسبوع، غير أن المؤشر الكويتي أغلق مرتفعا.

وتراجع مؤشر دبي 0.1% مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1% ليقود الخسائر.

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وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1% بعد أن نزل سهم بنك أبوظبي الأول، الأكبر في الإمارات، 0.3%.

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قال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي. سويس إن سوق أبوظبي شهدت ضغوطا نزولية بعد أداء متفائل على مدى يزيد على أسبوع مع محاولة المتداولين تأمين مكاسبهم.

وأضاف "ألقى كذلك تراجع أسعار النفط بأثره على السوق".

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، لليوم الثاني اليوم الثلاثاء بعد أن أخفقت بيانات اقتصادية متفائلة من الصين في تحويل التركيز عن رفع محتمل لأسعار الفائدة الأميركية، وكذلك بسبب قلق أوسع إزاء توقعات النمو.

كما تعرض النفط لضغوط جراء اتخاذ حكومة العراق الاتحادية وحكومة إقليم كردستان خطوة نحو استئناف صادرات النفط الشمالية من ميناء جيهان التركي بعد توقفها الشهر الماضي.

وانخفض المؤشر القطري 0.5% بفعل تراجع سهمي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي 1.3% و3.5% على التوالي.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.3%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري منخفضا 0.8% مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 6.7% وسهم المصرية للاتصالات 3.8%.

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