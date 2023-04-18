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خسائر سهم "التجاري الدولي" تعمق هبوط البورصة المصرية

وسط ضغوط بفعل مبيعات الأجانب

دبي - العربية.نت
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنحو قوي، اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بمنتصف التعاملات بنسبة 1.33% عند 17436 نقطة بضغط من هبوط سهم البنك التجاري الدولي بنحو 6.5%.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.38% عند 2981 نقطة.

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وزاد مؤشر "إي جي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.67% عند 4515 نقطة، فيما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.36% عند 3020 نقطة

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وبلغت قيمة السيولة على الأسهم حاجز 777 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 127.1 مليون ورقة مالية، من خلال أكثر من 24.8 ألف صفقة مٌنفذة.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 13.1 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 20.36 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند 1.11 تريليون جنيه.

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