عملات مشفرة
"بيتكوين" تهبط دون مستوى 30 ألف دولار مع تراجع التوقعات بخفض الفائدة
"بيتكوين" تسجل مكاسب تصل إلى نحو 80% منذ بداية 2023
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هبطت عملة "بيتكوين" مجددا دون مستوى 30 ألف دولار إثر زيادة الحملات التنظيمية الأميركية للعملات المشفرة إلى جانب تراجع التوقعات بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وتشير التوقعات الحالية إلى رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو، بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة.
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الجدير بالذكر أن عملة "بيتكوين" سجلت ارتفاعا بنسبة 79% هذا العام، متجاوزة بذلك مكاسب الأسهم العالمية.
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