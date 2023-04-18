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داماك العقارية
شركة داماك العقارية
صكوك

"داماك" الإماراتية تبيع صكوكا لأجل 3 سنوات اليوم

الإصدار قد لا يقل عن 500 مليون دولار

دبي - رويترز
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أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة داماك العقارية الإماراتية ومقرها دبي تعتزم اليوم الثلاثاء إصدار سندات إسلامية (صكوك) بالحجم القياسي لأجل ثلاث سنوات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين انطلقت الأسبوع الماضي.

والإصدار بالحجم القياسي يعني أنه عادة لا يقل عن 500 مليون دولار.

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وأظهرت وثيقة من أحد البنوك المكلفة بهذه الصفقة أن الشركة طلبت أن يكون معدل الربح المبدئي في حدود 8.125%.

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وبنوك دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورغان هم المنسقون العالميون للإصدار ومديرون لدفاتر الإصدار، كما تشارك البنوك الإماراتية أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق في إدارة الدفاتر.

وتركز مشاريع داماك العقارية على قطاع الرفاهية الفاخرة في السوق مع سعي الشركة إلى الاستفادة من الطفرة العقارية في دبي وسط انتعاش اقتصادي قوي بعد جائحة كوفيد-19.

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