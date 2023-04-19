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البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

البورصة المصرية بصدد تأسيس شركة لتسوية العقود الآجلة

الدكاني: نهدف لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق

دبي - العربية.نت
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أعلن رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، أن شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية قد تقدمت للهيئة العامة الرقابة المالية بطلب لتأسيس شركة متخصصة في تسوية العقود الآجلة.

وقالت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي ضمن إطار تفعيل خطة البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة.

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وأضافت أن أهمية المشتقات المالية بأنواعها تأتي في أنها أدوات مالية تتيح للمستثمر عدة مزايا، من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار.

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الجدير بالذكر أن سوق المشتقات المالية بأنواعها -عالميا- يعتبر سوقا ضخما للغاية، وتسعى إدارة البورصة للدخول بقوة في هذا السوق من خلال إضافة العقود المستقبلية على المؤشرات والأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك عقود الخيارات.

وتسعى شركة تسوية العقود الآجلة الى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والمعرفية اللازمة التي تمكنها من تفعيل عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على السلع، والتي تعد واحدة من فرص التوسع المستقبلية للشركة.

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