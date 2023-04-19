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الأسهم الأوروبية
انخفاض الأسهم الأوروبية - أرشيفية
الأسهم الأوروبية

انخفاض الأسهم الأوروبية وعيون المستثمرين تترقب بيانات التضخم

بريطانيا لديها حاليا أعلى معدل تضخم في غرب أوروبا

دبي - العربية.نت
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انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بينما يدرس المستثمرون بيانات التضخم في بريطانيا ونتائج أعمال الشركات مع انتظارهم بيانات التضخم بمنطقة اليورو في مارس/آذار لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية الأوروبية.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش مع انخفاض مؤشري القطاعين العقاري والتكنولوجي سريعي التأثر بحركة الفائدة 1.6% و1.7% على الترتيب إثر تصريحات مؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي تشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وقلص مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات من الخسائر بارتفاعه 0.5%.

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ولدى بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم أسعار المستهلكين في غرب أوروبا رغم انخفاضه إلى 10.1% في مارس /آذار من 10.4 % في فبراير/ شباط.

ويترقب المستثمرون بشدة بيانات التضخم بمنطقة اليورو التي من المقرر صدورها الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

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