بورصة طوكيو تهبط بعد ارتفاع 8 أيام مع تراجع أسهم التكنولوجيا

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على تراجع اليوم الأربعاء، ليقطع ارتفاعا استمر ثمانية أيام، متأثرا بنزول أسهم التكنولوجيا ذات الثقل.

وهبط المؤشر نيكاي 0.18%، إلى 28606.76 نقطة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ 22 أغسطس/ آب أمس الثلاثاء.

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كان ارتفاع المؤشر مدفوعا بالتفاؤل بشأن الملياردير وارين بافيت الذي يتطلع إلى زيادة الاستثمار في البلاد.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02%، إلى 2040.38 نقطة، وارتفع قطاع التأمين 2.31%، ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو وزاد قطاع البنوك 1.16%.

وخسر سهم تي.دي.كيه للمكونات الإلكترونية 1.81%، واستقر سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق،وصعد 103 أسهم على نيكي، بينما انخفض 110 واستقر 12 سهما.