اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنك أوف أميركا
شعار بنك أوف أميركا
وول ستريت

تخارج مستثمري بنك أوف أميركا من الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي

أكدت أن مبيعات مستثمري عملاء البنك سجلت صافي تخارج بـ 800 مليون دولار الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات "بنك أوف أميركا" استمرار تخارج عملاء البنك من سوق الأسهم الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من ارتفاع الأسواق.

وذكر بنك أوف أميركا أن مبيعات مستثمري عملاء البنك سجلت صافي تخارج بـ 800 مليون دولار الأسبوع الماضي وذلك نتيجة مخاوف تأثير تراجع الاقتصاد على أعمال الشركات الأميركية.

مادة اعلانية

وسجل قطاعا الصناعة والصحة أكبر القطاعات تخارجا للمستثمرين، وسجل التخارج من أسهم القطاع المالي أكبر تراجع أسبوعي منذ فبراير الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اشتعال القتال في أنحاء متفرقة من الخرطوم بعد ساعات من إعلان الهدنة اشتعال القتال في أنحاء متفرقة من الخرطوم بعد ساعات من إعلان الهدنة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط