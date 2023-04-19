وول ستريت
تخارج مستثمري بنك أوف أميركا من الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي
أكدت أن مبيعات مستثمري عملاء البنك سجلت صافي تخارج بـ 800 مليون دولار الأسبوع الماضي
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أظهرت بيانات "بنك أوف أميركا" استمرار تخارج عملاء البنك من سوق الأسهم الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من ارتفاع الأسواق.
وذكر بنك أوف أميركا أن مبيعات مستثمري عملاء البنك سجلت صافي تخارج بـ 800 مليون دولار الأسبوع الماضي وذلك نتيجة مخاوف تأثير تراجع الاقتصاد على أعمال الشركات الأميركية.
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وسجل قطاعا الصناعة والصحة أكبر القطاعات تخارجا للمستثمرين، وسجل التخارج من أسهم القطاع المالي أكبر تراجع أسبوعي منذ فبراير الماضي.
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