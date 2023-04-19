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أسواق الخليج

تراجع معظم أسواق الخليج وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة العيد

عطلة في سوق الأسهم السعودية اليوم

دبي - العربية.نت
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع اليوم الأربعاء، وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة عيد الفطر متأثرة بمخاوف حيال رفع أسعار الفائدة، وقاد مؤشر دبي الخسائر، بينما سوق الأسهم السعودية مغلقة بسبب إجازة العيد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس الثلاثاء، إن من المرجح رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة مرة أخرى، مواصلا محاربة التضخم.

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وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتتبع تحركات السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب.

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وهبط المؤشر في دبي 1.2% متأثرا بانخفاض 5.2% لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، حيث تم تداوله بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وفي أبوظبي أغلق المؤشر مستقرا.

وانخفض المؤشر القطري 0.1%، متراجعا للجلسة السادسة على التوالي، ونزل سهم مصرف قطر الإسلامي 2.3%.

وقال رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (إكس.إس دوت كوم)، أحمد نجم، إن البورصة القطرية حافظت على اتجاهها الهبوطي وسط حالة من الضبابية تحيط بالتطورات في أسواق الغاز الطبيعي مما يؤثر على الثقة.

وأضاف: "كان المستثمرون قلقين أيضا حيال التطورات الاقتصادية العالمية ومستويات التضخم القوية في أوروبا. ويمكن أن يؤثر تشديد السياسات النقدية على الطلب على منتجات الطاقة والاقتصاد المحلي".

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على انخفاض 0.1%، مع استمرار عمليات جني الأرباح.

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