اقتصاد عالمي
"سيتي": توقعات بسحب 800 مليار دولار من السيولة في الأسواق
توقع تراجع الأسهم العالمية مع عمليات سحب السيولة
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توقع بنك Citigroup، أن تتعرض الأسهم والأصول عالية المخاطر للضغط مع سحب البنوك المركزية ما يتراوح بين 600 مليار دولار إلى 800 مليار دولار من السيولة المستخدمة لدعم الاقتصاد.
جدير بالذكر أن الفيدرالي كان قد ضخ أكثر من تريليون دولار من السيولة لتحفيز الاقتصاد في أعقاب أزمة كورونا.
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ورجح "سيتي" أن تتعرض الأسواق إلى خسارة مفاجئة إثر عمليات السحب، بعد أن وصلت السيولة إلى ذروتها في زمن الجائحة.
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