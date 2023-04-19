وول ستريت
"وول ستريت" تفتح على انخفاض وسط ارتفاع عوائد السندات
تراجع سهم "تسلا" يزيد التأثير السلبي على المعنويات
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع توقع استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، فيما أدت الأرباح المتباينة للبنوك الإقليمية وتراجع سهم "تسلا" إلى مزيد من التأثير السلبي على المعنويات.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 86.80 نقطة أو 0.26% عند الفتح إلى 33889.83 نقطة.
مادة اعلانية
كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.54 نقطة أو 0.37% إلى 4139.33 نقطة، فيما فتح المؤشر ناسداك المجمع على تراجع 89.73 نقطة أو 0.74% إلى 12063.68 نقطة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تراجع معظم أسواق الخليج وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة العيدعطلة في سوق الأسهم السعودية اليوم أسواق المال
-
خبير للعربية: الاضطرابات في السودان يمكن أن تؤثر على بنك "دبي الإسلامي"البنوك تترقب قرارات الفائدة الأميركية شركات
-
مصر تتلقى عروضاً في ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية1038 دولاراً للطن أقل سعر لزيت دوار الشمس اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية