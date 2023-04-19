"وول ستريت" تفتح على انخفاض وسط ارتفاع عوائد السندات

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع توقع استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، فيما أدت الأرباح المتباينة للبنوك الإقليمية وتراجع سهم "تسلا" إلى مزيد من التأثير السلبي على المعنويات.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 86.80 نقطة أو 0.26% عند الفتح إلى 33889.83 نقطة.

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كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.54 نقطة أو 0.37% إلى 4139.33 نقطة، فيما فتح المؤشر ناسداك المجمع على تراجع 89.73 نقطة أو 0.74% إلى 12063.68 نقطة.